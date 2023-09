Ad inizio settimana si sono svolte le celebrazioni in onore a san Rocco e san Nicola, patroni della città di Modugno. Ai festeggiamenti ha partecipato anche una delegazione del Comune di Tolentino guidata dal vice sindaco Alessia Pupo e composta dal comandante David Rocchetti, dagli agenti della Polizia locale e dal gonfalone.

Era previsto un programma fitto tra fede e folklore con la santa messa e la processione con la statua di San Nicola da Tolentino, patrono di Modugno. Molto partecipata la celebrazione solenne con tutti i parroci della città e a seguire il rito della consegna delle chiavi in piazza Sedile, illuminata dalle tradizionali luminarie scenografiche. Era presente anche una delegazione di Sant’Angelo in Pontano.

Il sindaco di Modugno Nicola Bonasia ha ricevuto ufficialmente in municipio il vice sindaco Alessia Pupo per lo scambio dei doni e per ricambiare l’ospitalità ricevuta qualche settimana prima a Tolentino. Il vice sindaco Pupo ha ringraziato il primo cittadino di Modugno per l’accoglienza ricevuta che ha consentito, ancora una volta, di rinnovare i vincoli di amicizia tra le due città nel nome di San Nicola da Tolentino.