In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi organizza un weekend ricco di cultura, scoperta e creatività. Gli eventi speciali, che avranno luogo il 23 e il 24 settembre, offriranno l’opportunità non solo di esplorare le ricche collezioni dei musei, ma anche di sperimentare l’arteterapia in un ambiente unico e di scoprire la nuova collana delle Guide dei Musei di Macerata.

“Approfittando delle Giornate Europee del Patrimonio – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – abbiamo organizzato una serie di iniziative che tendone a far fruire sempre di più i musei, con eventi di qualità ed aperti a tutti, accogliendo nuove idee e proposte che arricchiscono ulteriormente l’offerta e valorizzano un patrimonio di conoscenze e competenze. Per l’occasione invito tutti a visitare la mostra ‘Sante Monachesi tra Macerata e Parigi’ che rimarrà aperta fino a domenica 24 settembre”.

Sabato 23 settembre alle 17 è in programma una visita guidata alla Galleria dell’Eneide e al Museo della Carrozza. Un’occasione per scoprire il patrimonio culturale di Macerata attraverso i tesori esposti in questi musei. L’ingresso al museo e la visita guidata sono gratuiti per tutti i partecipanti.

Domenica 24 settembre alle 10,30, è prevista una seconda visita guidata alle collezioni del Novecento, con un’incursione nella straordinaria mostra “Sante Monachesi tra Macerata e Parigi, ultima occasione per ammirare la mostra prima della sua chiusura al pubblico proprio domenica. Anche in questo caso, l’ingresso al museo e la visita guidata sono gratuiti per tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio di domenica, alle 17 nelle suggestive sale dei Musei Civici Palazzo Buonaccorsi, sarà ospitato un laboratorio gratuito di arteterapia per adulti, intitolato “Occhi Nuovi e Cuori Accesi”. Il laboratorio, tenuto dall’ arteterapeuta Alessia Porfiri, P.C.C., offrirà un’esperienza espressiva unica che consentirà ai partecipanti di esplorare le proprie emozioni e creatività attraverso le tecniche di arteterapia.

Per partecipare alle visite guidate e al laboratorio è obbligatoria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni contattare i Musei Civici al numero 0733 256361 o via email all’indirizzo [email protected]