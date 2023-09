«Che sia tempo di leggere, tempo di cantare, tempo di brindare, tempo di creare, tempo di condividere». E’ questo il principio guida di “Tempo di leggere”, festival letterario che si svolgerà a Petriolo dal 22 al 24 settembre.

L’associazione culturale LiberaMente di Petriolo organizza da tempo eventi, presentazioni di libri, incontri con autore, spesso accompagnati da degustazioni o aperitivi. «Questo evento – si legge in una nota – non sarà un appuntamento singolo, ma una grande festa. La seconda edizione del festival “tempo di leggere” sarà un format nuovo, stravolto rispetto alla prima edizione del 2022, un contenitore di eventi diversi: incontri con scrittori e poeti, concerti, laboratori per bambini e adulti, passeggiate nella natura, performance artistiche e fotografiche, aperitivi, pranzi, pic nic, concerti e cene. I luoghi che ospiteranno i vari appuntamenti saranno molteplici, sarà a tutti gli effetti un festival “diffuso” nel paese. Tutto questo per creare connessioni, generare spunti di riflessione, avvicinare alla lettura, far capire che la cultura è divertente, non sempre e solo “per pochi”, che anche in provincia si può volare alto e creare qualcosa di importante, di attrattivo e di potente e che gli eventi di spessore non vengono organizzati solo nelle grandi città».

Tempo di leggere vuole essere un festival che si ripropone di diventare un richiamo per tutto il territorio marchigiano, un punto di riferimento per molti, un appuntamento da attendere negli anni a venire.

IL PROGRAMMA – Il Festival inizierà venerdì 22 alle 19 con l’autrice Noemi Mogliani che presenterà il suo romanzo S, il sogno nel ricordo per poi proseguire con i Mothra in concerto e nel frattempo si può mangiare e bere in centro a Petriolo. Le giornate di sabato e domenica inizieranno la mattina e saranno ricche di eventi, dalla passeggiata letteraria ai laboratori pomeridiani – Poesia in fila di Impressioni creative, Tra le parole della libroterapia con la psicoterapeuta Claudia Fulvi il sabato pomeriggio e laboratori di decalcomania con i ragazzi di Fluoriscilla la domenica pomeriggio.

Ci saranno poi diversi incontri con gli autori, da Luca Manzi, autore anche della serie tv Don Matteo e Boris, alle autrici marchigiane Lucia Tancredi e Giulia Ciarapica, a Mavie Da Ponte con il romanzo “Fine di un matrimonio” e Federica Caladea con “ Reno”. Ci saranno incontri dedicati alla Poesia – Echi DiVersi con Silvia Gelosi, Anna Maria Farabbi e Roberto Marconi, presentazione del Gruppo di Lettura a cura di Alessandro Seri e presentazione della rivista Carezza a cura di Hacca Edizionied uno spazio dedicato ai bimbi con Barbara Cerquetti – Il bosco delle Lucciole.

Non mancheranno spazi espositivi, Le bancarelle di cose belle il sabato pomeriggio ed il salottino del libro la domenica pomeriggio, performance “Confessioni” di Riccardo Chitarrari e sessioni di ritratto con la fotografa Lucia Porfiri. Lo spazio musicale sarà curato nei vari momenti da Gli Almonauti– Alessandro D’Amico, Corpo bandistico e majorettes “Città di Petriolo e dj Nooz.