di Mauro Giustozzi (foto e video di Federico De Marco)

«La Lube mi seguiva da molto tempo ma ho deciso adesso di arrivare in questo club perché mi sento pronto a caricarmi le pressioni e responsabilità di giocare in una squadra top al mondo». Adis Lagumdzija si presenta così ai suoi nuovi dirigenti e tifosi, dall’alto dei suoi 211 centimetri che ne fanno il giocatore più alto del roster ed uno dei più alti nell’intera Superlega.

Originario di Sarajevo in Bosnia, trasferitosi con la famiglia giovanissimo in Turchia dove è stato naturalizzato e con passaporto croato, da tre anni protagonista nella SuperLega italiana con le maglie di Monza, Piacenza e Modena, Lagumdzija può considerarsi davvero un cittadino-atleta del mondo. Gli impegni con la Nazionale turca allenata dal settempedano Alberto Giuliani lo restituiranno alla Lube solamente una decina di giorni prima del via del campionato, ma stamattina ha trovato il tempo per fare un blitz all’Eurosuole Forum dove è stata organizzata la sua presentazione a tifosi e stampa.

«E’ il mio quarto anno in Italia -ha sottolineato ancora il nuovo opposto biancorosso- in un torneo difficilissimo e competitivo. Per i miei 24 anni posso migliorare ancora molto: già il servizio è cresciuto ma so che in attacco, muro e difesa posso fare ancora di più e meglio. Arrivo dopo una buona stagione a Modena e l’obiettivo oltre che quello di migliorarmi è quello di vincere più trofei possibili. Qui giocherò in tante competizioni ed avrò tante opportunità di farlo. Credo in questa Lube molto giovane ma che ha pure alcuni giocatori d’esperienza. Arrivo con grande voglia di fare del mio meglio dopo un’estate in cui ho vinto con la Nazionale turca ed abbiamo conquistato il pass per la prossima Vnl. Torneò dal preolimpico di Tokyo che inizierà tra pochi giorni con grande carica, anche se avrò pochi giorni per inserirmi nei meccanismi di gioco della nuova squadra».

A dare qualche consiglio sulla nuova destinazione marchigiana ad Adis Lagumdzija sono stati vecchie conoscenze del club cuciniero come Alberto Giuliani e Stankovic e Bruno compagni lo scorso anno a Modena.

«All’inizio Giuliani mi ha detto qualcosa della Lube -ha ribadito l’opposto turco- con lui ho viaggiato spesso in aereo e treno per venire in Italia. Lo stesso vale per gli ex Lube con cui ho giocato a Modena. Mi aspetto una stagione importante dove non mancherà pressione perché Civitanova rappresenta una delle squadre più forti e titolate del volley mondiale.

Di questo ne sono cosciente e sono pronto per giocare e dare il mio contributo. In passato questo club mi ha seguito, voleva acquistarmi quando ero più giovane ma credo che sia questo il momento giusto di arrivare alla Lube. Io ho sempre voluto giocare come titolare nella squadra e fino a qualche anno fa non lo avrei potuto fare alla Lube che aveva un livello generale di giocatori altissimo. Adesso mi sento pronto, è il momento giusto per confrontarmi con grandi atleti e in questo club. Fino a 5 anni fa ero riserva in Turchia nell’Arkas, negli anni sono cresciuto e maturato ed eccomi oggi a Civitanova, mi sento pronto».

Presenti alla conferenza stampa anche la presidente della Lube volley, Simona Sileoni. «L’acquisto di Adis è stato il pezzo da novanta del nostro mercato -ha detto la Sileoni-: lo seguivamo da molto tempo, non potevamo restare indifferenti guardando le sue prestazioni e le qualità in attacco. Con i suoi 24 anni rappresenta l’ideale nel nostro progetto consolidato di ringiovanimento del roster con però atleti di qualità già alta. La sua carriera, i tabellini parlano per lui. Nella scorsa stagione è stato il bomber della regular season di Super Lega (ndr. grazie ai suoi 419 punti in 22 partite). Ha vinto in Europa con Modena e con la Nazionale turca. L’arrivo di Adis Lagumdzija ci consentirà di cambiare e migliorare i nostri equilibri con un atleta molto fisico, con lo spostamento di Zaytsev come schiacciatore-ricevitore. E’ un investimento per noi».

Lo schiacciatore turco ha firmato un contratto biennale con Civitanova e per il diggi Beppe Cormio si è trattato di un completamento di una lunga rincorsa iniziata diversi anni fa quando il giocatore era giovanissimo. «Sono cinque anni che lo seguo personalmente -ha ribadito Cormio- e finalmente ho coronato questo inseguimento per averlo nella nostra squadra.

Varie vicissitudini hanno fatto sì che lui cambiasse squadra spesso. Quest’anno ci siamo sentiti per tempo, su di lui c’erano tanti club e tanta concorrenza dopo l’ottima stagione vissuta a Modena. Abbiamo concluso la trattativa nel momento giusto ed anche per Adis è positivo passare da una grande società ad un’altra grande società come la nostra.

Torniamo ad avere un vero opposto di ruolo che saprà mettere a terra i palloni caldi delle gare. Di sicuro abbiamo preso un atleta forte, bravo, determinato a crescere, un ragazzo simpatico, sorridente, umile tutti tasselli che sono utili ad inserirlo nel nostro gruppo».

Anche il coach Chicco Blengini ha tessuto le lodi del nuovo attaccante che potrà avere nel rinnovato organico della sua Lube 2023-24. «Il giocatore si presenta da solo -ha detto l’allenatore- un elemento che sembra già molto navigato, quasi vecchio solo perché è diversi anni che gioca nel campionato italiano facendolo molto bene.

In realtà è un atleta giovane, e se le premesse sono queste può collocarsi al top nel suo ruolo a livello internazionale. Come ho avuto modo di dire in passato per me rappresenta l’acquisto più importante della SuperLega. Come sarà la nuova Lube? Squadra che ha tante virtù, credo però che le squadre funzionano bene se trovano un equilibrio e se lo trovano abbastanza in fretta. Di certo Lagumdzija sarà protagonista in ogni rotazione che la Lube può avere nel cercare il suo migliore equilibrio»



(Clicca per ascoltare la notizia in podcast)