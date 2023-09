Una unica scuola media a Treia. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le secondarie di primo grado di Treia e Passo di Treia dell’istituto comprensivo “E. Paladini” sono state unificate nell’ex monastero della Visitazione. Il percorso di unificazione era già stato avviato lo scorso anno e, grazie ai lavori che il Comune di Treia ha svolto durante l’estate, si è appena completato con il trasferimento di tutte le alunne e gli alunni nelle nuove aule.

«Sono molto contenta ed orgogliosa – spiega la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo – di tenere a battesimo, quest’anno, la storica riunificazione di tutti gli alunni di secondaria di I grado nella bellissima sede del Monastero della Visitazione a Treia. Auspico armonia e amicizia tra tutti i ragazzi e il tifo e le rivalità le rimandiamo alla Disfida del bracciale e alle partite di calcio».

Anche il sindaco di Treia Franco Capponi è intervenuto in merito a questo importante traguardo che unifica le scuole secondarie: «Inizia un anno scolastico in cui per la prima volta a Treia ci sarà una scuola media unica, con tutti gli alunni e le alunne che saranno insieme nell’edificio del centro storico. Nelle scorse settimane abbiamo illustrato il tutto alle famiglie che hanno accolto e condiviso questa decisione che garantisce anche una maggiore sicurezza per i nostri studenti. Ciò ha comportato una rimodulazione e una nuova organizzazione anche del trasporto scolastico. Alle 7.30 in punto del primo giorno di scuola, insieme ai vigili, ai servizi sociali e agli assistenti sugli autobus, sono andato personalmente a controllare che non ci fossero intoppi. Tutto è andato per il meglio, il servizio si è svolto senza alcuna problematica, ma con il grande entusiasmo palpabile che porta con sé il suono della prima campanella dell’anno. Alle studentesse e agli studenti, al personale scolastico, agli insegnanti, al dirigente scolastico e alle famiglie invio i migliori auguri per questo nuovo anno scolastico senza mai dimenticare che si tratta di un momento di incontro, di studio e soprattutto di crescita».