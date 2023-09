Precipita da una pianta, portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, dopo un volo di circa tre metri. L’incidente è successo intorno alle 17,30 di questo pomeriggio a Porto Potenza.

A quell’ora un uomo si trovava su di un albero e stava potando i rami. Poi l’incidente. L’uomo, sulla sessantina, ha fatto un volo di circa 3 metri. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Verde di Civitanova per prestare i soccorsi.

Viste le condizioni del ferito gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. L’eliambulanza ha raggiunto Porto Potenza e il ferito è stato caricato e trasportato all’ospedale di Torrette per essere sottoposto alle cure e agli accertamenti necessari in seguito alla brutta caduta. Oltre al fronte sanitario c’è poi da ricostruire come sia avvenuto l’incidente.