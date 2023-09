Tutto pronto per “Ciao Mimmo! Omaggio a Domenico Modugno” uno spettacolo musicale la cui produzione è promossa dal comune di Tolentino ideata e curata dal maestro Fabio Tiberi. La serata si terrà il 6 settembre, alle 21,15, in piazza della Libertà. Sul palcoscenico Riccardo Foresi & That’s Amore Orchestra proporranno un mix composto sia da brani conosciuti e canzoni che seppur meno famose fanno parte del suo repertorio come ad esempio “L’anniversario” e che testimoniano anche il suo impegno civile ma anche canzoni di denuncia sociale come “Il vecchietto” senza tralasciare il suo repertorio ispirato alla cultura siciliana e napoletana.

Lo spettacolo di nuova produzione alterna l’esecuzione delle canzoni e la narrazione sulla vita artistica di Modugno, arricchita da aneddoti e curiosità con l’interpretazione delle canzoni da parte di Riccardo Foresi che sarà coadiuvato da musicisti come Mauro Gubbiotti (tastiere) David Padella (basso elettrico e contrabbasso), Tonino Monachesi (chitarra), Roberto Strappelli (batteria), Matteo Salvatori (percussioni). Un concerto dedicato a Modugno, vero e meraviglioso rivoluzionario della musica italiana e considerato il padre di tutti i cantautori italiani. Un vero innovatore che ha cambiato la musica italiana e che ha composto grandi successi. Ingresso libero e prenotazione dei posti a sedere al Punto informativo di piazza della Libertà (Palazzo Sangallo, infoline 375.5995865 – [email protected]).