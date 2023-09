Auto centra il bilico di un tir, che si ribalta e la schiaccia. E’ il terribile incidente che si è verificato all’alba di stamattina lungo la A14, all’altezza dello svincolo di Ancona nord, direzione sud.

I vigili del fuoco di Ancona e Senigallia sono intervenuti intorno alle 5 nel punto che attraversa il territorio comunale di Falconara Marittima, proprio ai confini Ancona, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti.

Il bilico che si è ribaltato sulla carreggiata, per cause ancora da chiarire, era anche carico di collettame. Quattro in totale le persone coinvolte che sono state assistite dal personale del 118, due sono state ricoverate all’ospedale di Torrette per accertamenti. Sul posto sta operando la polizia autostradale di Fano con il personale di Autostrade. Inevitabili i disagi al traffico.

(in aggiornamento)