Punta il dito sui comuni di Corridonia e Monte San Giusto il comitato Corridonia Green No Discarica.

L’assenza di rappresentanti del primo e il voto sì del secondo al Piano d’ambito approvato nella seduta di martedì sera dell’Ata 3 ha fatto storcere il naso al gruppo guidato dal presidente Andrea Germondari.

«Martedì si è svolta l’assemblea dell’Ata 3 e al punto 2 dell‘ordine del giorno era prevista l‘approvazione definitiva del Piano d’Ambito, cosa non avvenuta nella precedente assemblea per l’assenza di molti comuni – afferma il comitato -. Il dirigente dell’Ata, Massimo Principi, ha esposto la situazione dicendo che alcune amministrazioni non hanno ancora inviato le integrazioni alle osservazioni, mentre Camerino e Muccia non hanno trasmesso le prime relazioni. Questa volta era presente la maggioranza qualificata dei votanti che ha approvato il piano. I comuni di Cingoli, Morrovalle, Montefano, Recanati e Tolentino hanno votato contro. Il sindaco di Monte San Giusto ha votato a favore e cogliamo l’occasione di ricordare la sua promessa di marzo scorso di incontrarci per conoscere le sue iniziative e la nostra richiesta d’accesso agli atti dello scorso giugno che è ancora inevasa. Il comune di Corridonia invece non era presente. Per dovere di informazione abbiamo sempre comunicato le giuste prese di posizione e le votazioni contrarie durante le ultime assemblee dell’Ata 3. Questa assenza, invece, non ce l’aspettavamo. Noi eravamo presenti e, appena avremo studiato i documenti approvati, continueremo la nostra battaglia».