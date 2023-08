A Tolentino sperimentazione del sistema di allarme pubblico il 12 settembre. Il Comune testerà il sistema “It-Alert” in base alla direttiva del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2023 che disciplina la sperimentazione di questo sistema. “It-Alert” è un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

L’obiettivo del test è quello di far conoscere “It-Alert” come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati. In questa fase non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere ma solamente sull’effettiva ricezione della comunicazione. Il messaggio “It-Alert” viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall’emergenza e abbia un cellulare attivo. A Tolentino la sperimentazione del sistema è prevista alle 12 del 12 settembre. L’assessore Flavia Giombettti invita tutti i cittadini a collaborare e a non allarmarsi in quanto si tratta di una prova per testare il sistema e ricorda che non è necessario installare alcuna applicazione e che il sistema non viola alcuna disposizione sulla privacy ma vuole essere solo di ausilio, sia a livello nazionale che locale, per i cittadini in caso di imminenti calamità.