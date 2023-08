Trentasette anni fa Cecilia Ceschini iniziava a lavorare come operatrice socio sanitaria alla casa di riposo “Porcelli” di Tolentino, il 27 agosto è arrivato per lei il tempo di andare in pensione. E l’occasione andava festeggiata.

Lo ha fatto insieme ai colleghi ed è intervenuto anche il sindaco Mauro Sclavi che ha voluto ringraziare Ceschini per tutto l’impegno con cui ha svolto nel corso degli anni il suo lavoro. La oss è stata sempre a disposizione degli ospiti della struttura dimostrando professionalità, abnegazione e attaccamento al lavoro. Ora dopo 37 anni di impegno per gli altri è arrivato il tempo per iniziare una nuova fase della sua vita.