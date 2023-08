Un percorso teatrale tra le leggende e i misteri di Civitanova Alta caratterizzerà il programma di CivitaArcana, manifestazione ideata dalla direttrice artistica Vanessa Spernanzoni, che ne segue anche la regia, che andrà in scena dal primo al 3 settembre a Civitanova Alta.

La tre giorni è realizzata con i patrocini dell’Assessorato al Turismo della Città di Civitanova, Azienda Teatri di Civitanova e Regione Marche, che l’ha inserita all’interno della terza edizione del format regionale Marche Storie, oltre che di numerose altre associazioni del territorio (Contemporanea 2.0 aps, Società Operaia, Sted, Pro loco Civitanova Alta, Sentinelle del mattino, Pinacoteca Moretti) e con la collaborazione dello storico e scrittore Enrico Tassetti, autore dei testi.

«Prosegue la narrazione di storie legate a Civitanova Alta tra verosimile e leggendario, tra arcano e popolare – ha detto l’assessora al Turismo Manola Gironacci nel corso della presentazione dell’evento. Quest’anno siamo alla sesta edizione e ci auguriamo che cresca sempre più l’interesse del pubblico verso queste suggestioni raccontate in performance di teatro dagli allievi della scuola comunale di recitazione Enrico Cecchetti, nei vicoli dove esse stesse hanno avuto origine».

L’apertura è venerdì primo settembre, alle 18, nel Borgo Alto con: “Cluedo vivente arcano”, iniziativa rivolta a bambini dai 7 ai 10 anni, che si svolgerà nella sede della scuola di recitazione (ex liceo Classico). Sabato 2 settembre, dalle 19.30 alle 23.30, spettacoli nelle vie del borgo e domenica 3 settembre, alle18, presentazione del libro di Enrico Tassetti “La sposa di Cristo, romanzo esoterico” presso il giardino della Pinacoteca Moretti.

«Sono narrazioni che parlano di qualcosa di indefinito che suscitava in tempi passati grande angoscia e trepidazione – ha spiegato Spernanzoni. Questi racconti sono stati raccolti dall’autore Enrico Tassetti nel corso degli anni dopo averli ascoltati dalla voce di coloro ai quali sono stati tramandati. Ringrazio il Comune di Civitanova, l’Assessorato al Turismo, l’Azienda Teatri e la Regione Marche per il sostegno all’iniziativa».

Per l’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente le mostre allestite alla Pinacoteca, Sant’Agostino e Porta Marina e il Teatro Annibal Caro.

Postazioni spettacoli: Vicolo della notte – “Il palazzo che parla” ore 19.30 con repliche ore 20.30 – 21.30 – 22.30; Pescheria – “il libro del comando” ore 19.45 con repliche ore 20.45 – 21.45 – 22.45; Via della Tranvia (già vicolo del monte) con “la Sibilla di Pico” ore 20 con repliche ore 21 – 22 – 23; Giardino della Pinacoteca – “La strega nel sacco” ore 20.15 con repliche ore 21.15 – 22.15 – 23.15.

Finale alle ore 23.30 in piazza della Libertà, dove saranno allestiti anche un Info Point, Street food a cura della Pro Loco di Civitanova Alta e Ristoro a cura della Società Operaia.

Possibilità di usufruire del bus navetta gratuito dai parcheggi del convento dei Cappuccini e scuola Itcg. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno nel Teatro Annibal Caro.

Prenotazioni solo whatsapp ai numeri 3280424127 – 3297065661 (max 40 bambini) o presso la sede della Scuola Comunale di Recitazione Enrico Cecchetti, all’ex liceo Classico via Sant’Agostino 8/B