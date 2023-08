“Oh vita!” in piazza Mazzini

“Oh vita!” è l’evento ideato e organizzato dalla cooperativa sociale Il Faro, in partenariato con il Comune di Macerata e l’Ircr Macerata. Una festa di comunità che avrà luogo martedì 5 settembre in concomitanza con la tradizionale Festa de Le Casette e che trasformerà piazza Mazzini in un luogo di incontro, esperienze, legami e giochi. L’evento prenderà il via alle 18 con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione di Digital minds, un progetto selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

«La comunità maceratese, come molte altre, ha affrontato sfide e cambiamenti nel corso dei decenni, sfide che anche oggi dobbiamo affrontare con coraggio e senso della realtà, e che possiamo vincere grazie alla forza dell’unione e alla reciproca solidarietà – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Il passato non è solo una pagina da sfogliare, ma un capitolo vivo che ci collega alle radici di ciò che siamo oggi. “Le Casette ai tempi dell’emigrazione balcanica” ci invita a riflettere sull’importanza di preservare la memoria e di apprezzare il ruolo fondamentale che ogni gruppo culturale può giocare nella costruzione della nostra identità comunitaria». «In un mondo in costante evoluzione, dove i confini generazionali possono talvolta sembrare più marcati che mai, Oh viys! emerge come un faro luminoso di interconnessione e condivisione tra diverse fasce d’età, proponendosi di celebrare l’intergenerazionalità come uno dei pilastri fondamentali per una comunità forte e coesa – ha aggiunto la vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. Questo evento ci offre l’opportunità di mettere in luce l’importanza di creare spazi e opportunità in cui le diverse generazioni possono interagire, apprendere l’una dall’altra e costruire legami duraturi. Oh vita! ci dimostra che l’interazione intergenerazionale è cruciale per una società equilibrata e inclusiva».

I bambini – insieme ai genitori e ai nonni – potranno partecipare a molti giochi di tradizione tra i quali il lancio della ruzzola, i trionfetti e il tavoliere. Gazebo appositamente attrezzati per i giochi e la presenza di animatori esperti consentiranno uno svolgimento divertente ed educante delle attività. Alle 19 sarà il momento di preservare la memoria. Le associazioni Le Casette e Iliria presentano “Le Casette ai tempi dell’emigrazione balcanica”, un viaggio attraverso la storia e la cultura della comunità maceratese.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla presenza della cooperativa sociale Frolla, che si impegna a fornire opportunità di inserimento lavorativo a soggetti socialmente svantaggiati. Il Frollabus sarà presente per condividere momenti di dolcezza, inclusività e condivisione. Oh vita! non trascura l’aspetto artistico, presentando nella sala polivalente Ircr Macerata, situata sempre in Piazza Mazzini, la mostra “Rifugi dell’Anima: Un Dialogo Artistico”, un’esposizione che crea un ponte tra due mondi artistici – la fotografia e la pittura – con il fotografo Blerdi Fatusha e la pittrice Jetmire Zendeli.