In difficoltà alle Lame Rosse, soccorso escursionista. E’ successo intorno alle 13,45 di oggi. È a quell’ora che al 118 è arrivata una richiesta di aiuto. Il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Macerata e il personale è partito per raggiungere Fiastra e lì la zona delle Lame Rosse per soccorrere l’escursionista in difficoltà. Il personale una volta raggiunto l’escursionista e valutate le sue condizioni di salute, hanno provveduto a riaccompagnarlo sino alla sua auto. Alla luce di questo intervento, il Soccorso alpino ricorda l’importanza dell’uso degli scarponi da trekking e del possesso di un minimo di allenamento fisico per affrontare certi itinerari.