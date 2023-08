La Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata, intorno alle 13 di oggi, è stata attivata dalla centrale operativa del 118, per un intervento di soccorso in località Gole dell’Infernaccio, nel territorio comunale di Montefortino, per una escursionista di 36 anni di Tolentino che aveva subìto un incidente riportando un trauma facciale dopo una caduta in zona impervia.

I tecnici del Cnsas, raggiunta l’escursionista e valutate le sue condizioni, hanno subito provveduto a stabilizzarla sul posto e successivamente a riaccompagnarla all’ingresso delle gole dove è stata presa in consegna dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Amandola.