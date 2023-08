Inizia con un tutto esaurito al Varco sul Mare, la batteria finale degli eventi di agosto organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Azienda Teatri nell’ambito del cartellone estivo “Civitanova Unisce” che si è aperto nel mese di giugno. Il cantante civitanovese Paolo Petrini non ha deluso le aspettative dei tantissimi che sono arrivati per ascoltare le Belle Canzoni Italiane, un tributo ai grandi cantautori e interpreti della musica pop con l’interpretazione di successi intramontabili.

Emozioni a non finire sulle note di Rimmel di De Gregori, scelta per l’apertura, per arrivare al clou della serata con le canzoni di Morandi, Jovanotti, Battiato, Califano, Cremonini fino all’attesissimo tributo a Rino Gaetano da parte di Petrini, per quindici anni leader dei Vili Maschi e attuale voce e chitarra nella Rino Gaetano Band. Nella serata, non è mancato il ricordo di Toto Cutugno a pochi giorni dalla scomparsa, insieme a Dalla e Battisti. A salire sul palco come ospite, anche Fulvio Ciriello. Paolo Petrini ha ringraziato l’Amministrazione comunale rappresentata in platea dal vicesindaco Claudio Morresi, l’Azienda teatri e la Isolani spettacoli per questa opportunità di esibirsi in un posto così importante per la città.

Grandi applausi per i musicisti sul palco, Adriano Lanari (chitarra acustica e voce), Gianluca Diomedi (chitarra elettrica), Mauro Luciani (batteria), Samuel Croia (basso e voce) e Bartolomeo Ortuso (piano e tastiere). Prossimi appuntamenti al Varco sul Mare il 25 agosto, tutti alle 21,15 e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, con “Che fantastica storia è la vita” per l’Avis comunale e Admo Civitanova Marche, con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. Il live, tributo ad Antonello Venditti e Francesco De Gregori, è a cura dei No Time e si terrà ad ingresso gratuito senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Sabato 26 agosto sarà la volta di Miss Italia e domenica 27, Tango pro Ant, Milonga e altri appuntamenti sul tema per una giornata di beneficenza.