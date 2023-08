Si chiama “Dai Sibillini alle Ande” lo spettacolo organizzato allo Sferisterio di Macerata per la 15a edizione della Sibillini e Dintorni, in programma sabato alle 21. I protagonisti invitati dalla Scuderia Marche per l’evento musicale sono l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” e il maestro uruguaiano di bandoneon, già vincitore del premio oscar con il film Il Postino, Héctor Ulises Passarella, che per l’occasione sarà raggiunto da una delegazione del Governo dell’Uruguay. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è stato pensato come un volo metaforico di un condor che dagli Appennini si muove verso la cordigliera sudamericana per poi planare su Montevideo. «Il primo tempo dello spettacolo – spiega il direttore artistico Franco Bury – vedrà i 35 membri dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” eseguire una selezione di brani tratti dalle colonne sonore immortali di quasi un secolo di cinema. Brani celeberrimi come C’era una volta in America, The sound of silence, The mission, L’ultimo dei Mohicani fino al El condor pasa. Nel secondo tempo invece largo alle musiche tanguere con il Maestro Passarella accompagnato dall’Ensemble del Centro del Bandoneon di Roma».

Per il Maestro Passarella, conosciuto in tutto il mondo come virtuoso dello strumento principe del tango, sarà la prima volta nell’arena maceratese. «C’è un aneddoto molto interessante sul bandoneon che riguarda Macerata – spiega Passarella – sembra che all’inizio del ‘900 il primo a distribuirlo in Uruguay e Argentina sia stato proprio un maceratese di nome Luigi Mariani che divenne referente della ditta tedesca Arnold, i migliori mai costruiti. In seguito Mariani iniziò a fare delle migliorie allo strumento su richiesta dei suonatori, cercò anche di aprire la propria fabbrica ma in questo caso non ebbe grande successo perché era troppo ambiziosa l’idea di eguagliare gli strumenti tedeschi. È proprio grazie a questo mercato così fiorente da lui creato che il tango ha assunto le sonorità che oggi conosciamo». Héctor Ulises Passarella è considerato uno dei più importanti bandoneonisti al mondo nonché compositore di prestigio ispirato alla ricerca di una musica nuova nel genere del tango. Per questo, sabato sera, sarà presente a Macerata anche l’ambasciatore dell’Uruguay in visita di cortesia con una delegazione del Governo del paese sudamericano.

L’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” invece nasce con l’idea di proporre musica di qualità all’infuori dai consueti cliché odierni. «Dal 9 dicembre 2019 abbiamo eseguito ben 136 concerti in 62 località – spiega l’ideatore Francesco di Mauro – noi ci esibiamo solamente a favore della solidarietà e ad oggi abbiamo sostenuto ben 92 realtà associative. Così è nata “La colonna sonora della Solidarietà” ovvero creare eventi musicali con lo scopo di sostenere quanti si prodigano per il bene comune». Anche in questo caso lo spettacolo è associato alla beneficenza con una raccolta fondi pensata per sostenere la Croce Rossa di Macerata. «L’ingresso allo Sferisterio sarà gratuito – termina la presidente della Croce Rossa Rosaria del Balzo Ruiti – per questo speriamo nella generosità dei maceratesi a favore di una causa che senza dubbio andrà a dare sollievo verso chi è in difficoltà».

L’appuntamento è quindi sabato alle 21 allo Sferisterio e, nell’occasione, sarà possibile anche ammirare le splendide vetture della Sibillini e Dintorni, delle vere e proprie rarità costruite prima del 1945 che saranno stazionate in piazza Mazzini.

L’ingresso allo spettacolo è totalmente gratuito e il biglietto può essere prenotato chiamando uno dei seguenti numeri 339 1460160, 331 8439790 oppure all’indirizzo [email protected].