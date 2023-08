Riparati i danni causati da qualche vandalo alla recinzione della basilica di San Nicola, a Tolentino. Il Comune è intervenuto immediatamente per evitare il rischio di crolli sulla strada. La recinzione danneggiata fa parte del complesso monumentale della basilica di San Nicola, dietro la ex scuola Bezzi e posta sulle mura cittadine.

In poco meno di 24 ore la fessura è stata richiusa e sistemata, ponendo la recinzione metallica in sicurezza. «Come avevo precedentemente comunicato – dice il sindaco Mauro Sclavi – abbiamo provveduto a riparare e chiudere il buco che era stato creato a seguito di questo atto vandalico sulla recinzione dell’area retrostante la basilica, evitando possibili crolli e quindi pericoli a chi si trovava a passare su via Murat. Voglio ancora una volta fare appello a coloro che sono i protagonisti di questo gesto per invitarli ad incontrarmi per confrontarci sui motivi che hanno portato a compiere questo atto inutile quanto deprecabile. La porta del mio ufficio, come già detto, è aperta con l’intento di capire e soprattutto evitare loro complicazioni anche giudiziarie». Da quanto si è potuto ricostruire, alcuni ragazzi con una sbarra di ferro, hanno scalzato i mattoni, aprendo una profonda fessura sul muro.