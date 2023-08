Musica rinascimentale a Civitanova Alta

La musica rinascimentale risuona con “Antichi suoni nel borgo”, un concerto organizzato dall’associazione Accademia Mugellini insieme al comune di Civitanova.

Questa originale proposta culturale vuole far riscoprire le antiche sonorità del borgo ducale con i suoni di uno strumento d’epoca come il liuto e una voce soprano. I due musicisti, Vincenzo Ruggiero al liuto e Chiara Marangoni alla voce, seppur giovanissimi, vantano un curriculum di concerto d’epoca in Italia e in Europa. L’evento vede la direzione artistica di Cecilia Regini, violista e presidente dell’associazione musicale Mugellini, che da quasi venti anni è impegnata nella diffusione e nell’insegnamento della musica con le sue sedi a Porto Potenza e Civitanova. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nel chiostro San Francesco. L’ingresso è gratuito, info al numero 338.7075695