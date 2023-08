di Mauro Giustozzi

Dal progetto alla fase esecutiva. Ci siamo, largo Donatori del Sangue si appresta a trasformarsi nella nuova piazza Li Madou il nome cinese del gesuita maceratese Matteo Ricci. Area cantiere recintata, scaricati i primi materiali necessari per i lavori che sono pronti ad iniziare probabilmente non appena superato il periodo ferragostano.

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale aveva emesso una determina riguardante questo appalto che rientra nel progetto esecutivo dei lavori di ‘Piazza Li Madou – largo Donatori del Sangue riqualificazione e riuso ex Foro annonario e Piazza erbe’ per un importo complessivo di € 444.413,83 finanziata per € 656.161,00 a valere sulle risorse del Pnrr Missione 5, Componente 2, e per i restanti € 56.161,00 dall’ulteriore contributo preassegnato dall’art. 7 comma 1 del Dpcm del 28/7/2022. “Preso atto che con determina n. 272/96 del 27/2/2023, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Cogeb srl –si legge nella determina- per l’importo contrattuale di € 380.832,61, stante il ribasso offerto del 18,241% sull’elenco prezzi a base di gara, si liquida l’importo complessivo di € 83.783,17 (iva 10% inclusa) come risulta dal certificato di pagamento, rilasciato dal Rup per il pagamento dell’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto”.

Su questa trasformazione dell’area a ridosso di una sede di Unimc nei mesi scorsi si era aperto un contenzioso tra l’amministrazione comunale, nello specifico l’assessore competente all’Urbanistica, Silvano Iommi, e un comitato di cittadini che avevano sollevato perplessità e dubbi sulla cementificazione di questa area a scapito del taglio di alcuni alberi e della cancellazione delle aree verdi esistenti. Con tanto di raccolta firme contro tale progetto del Comune. Il progetto iniziale lanciato era quello di ripristinare la situazione originaria della ex piazza delle Erbe, com’era fino al 1905, quindi con le due scalinate che scendevano dal Foro Annonario e la fontana. Sarebbero stati conservati i due cedri del Libano e parte dell’alberatura su vicolo Buonaccorsi dove invece verrà demolito il muro esistente e ne sarà ricostruito un altro più basso. La piazza sarà poi intitolata a Li Madou- padre Matteo Ricci in omaggio al gesuita maceratese ed ospiterà una statua in bronzo che lo ritrae insieme al suo allievo prediletto Xu Guangqi, con tanto di copia dell’originale presente sulla sua tomba in Cina.

Ad opporsi al metodo con cui viene portata avanti questa ristrutturazione del giardino, l’unico spazio di verde pubblico rimasto all’interno delle mura di Macerata, un gruppo di associazioni e cittadini che contesta l’abbattimento delle piante presenti, ad eccezione dei due cedri sul lato nord, per realizzare una pavimentazione in pietra. Al punto di lanciare un progetto alternativo realizzato dall’architetto Camilla Murray e dal dottore forestale Piergiorgio Ciarlantini, come integrazione e miglioramento di quello già approvato dalla giunta comunale. In particolare nella proposta sarebbero preservati cinque lecci esistenti e aggiunti due aceri campestri. A grandi linee i promotori della raccolta firme intendono mantenere oltre all’aiuola centrale già prevista nel piano comunale, altre due aree verdi con le piante, una lato palazzo Buonaccorsi e l’altra dalla parte opposta in prossimità di via Don Minzoni.

Risale a diverse mesi fa l’incontro avuto tra rappresentanti di questo comitato e l’amministrazione comunale, il cui esito è però rimasto interlocutorio e non ci sono stati segnali concreti inviati di una modifica del progetto nel senso chiesto dai maceratesi contrari alla nuova piazza Li Madou. Peraltro l’abbattimento di alberi protetti richiede specifiche motivazioni e autorizzazioni che il Comune dovrà avere prima che parta l’intera operazione. Sta di fatto che in questi giorni di agosto il cantiere riguardante largo Donatori del Sangue sta per partire.