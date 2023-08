Torna a Pieve Torina, per il quarto anno, Amici Show, un vero e proprio varietà dal vivo con musica, cabaret, balli, canzoni, «uno spettacolo in piena regola, trascinante e divertente, da godere con tutta la famiglia».

È il sindaco Alessandro Gentilucci ad annunciarlo: «continuiamo a proporre eventi di qualità durante l’estate e non solo, per rendere il nostro territorio attrattivo anche da questo punto di vista – prosegue il primo cittadino -. È fondamentale la rigenerazione del tessuto sociale e culturale. Amici show ne è un esempio, per quel moto di meraviglia, coinvolgimento e spensieratezza che riesce a trasmettere agli spettatori».

Domenica sera, 13 agosto, a partire dalle 21,15, si susseguiranno sul palco del Parco Rodari artisti del calibro di Rocco il gigolò, direttamente da Zelig, e Francesco Capodacqua e Piero Romitelli, tra i protagonisti del talent show “Amici” di Maria de Filippi. E poi ancora musicisti, ballerini, rapper per uno spettacolo ad ingresso libero, condotto da Marco Moscatelli e con la regia di Chiara Nadenic, che si preannuncia, anche stavolta, sold out.