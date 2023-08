di Luca Patrassi

Botta e risposta in rapida sequenza tra Cosmari e sindacati. A tornare in argomento sono Cgil e Cisl, dopo il punto dell’azienda sull’emergenza rifiuti. «Prendiamo atto – scrivono Daniele Principi e Andrea Coppari per la Cgil e Rocco Gravina e Claudio Giuliani per la Cisl – delle precisazioni della presidenza e direzione del Cosmari , anche se è bene ribadirlo che il nostro grido di allarme era nei confronti dell’Ata e della classe politica locale che non è stata in grado di individuare il sito per la discarica e di approvare di conseguenza il piano d’ambito provinciale sui rifiuti, questi due strumenti fondamentali per la sostenibilità e la pianificazione futura dell’azienda. Gli aumenti a doppia cifra paventati e il ricorso a fermo sono il frutto di questo immobilismo che dura da oltre 15 anni e che ricadrà pesantemente sul bilancio familiare di tutti i nostri concittadini».

La richiesta di confronto con la direzione del Cosmari: «L’incontro con l’ azienda che ci è stato promesso a fine mese (e per il quale non abbiamo ricevuto comunicazione alcuna) servirà finalmente ad affrontare insieme le criticità che ormai ci sono da tempo evidenziate. le confederazioni Cgil e Cisl, con il mese di settembre, avvieranno, ad iniziare dai comuni più grandi, una campagna informativa , di ascolto e di raccolta delle idee e delle istanze di tutti i cittadini della provincia di Macerata. E per finire purtroppo sotto il sole cocente di questi giorni, non ci sono tanto le sigle sindacali, ma le centinaia di operatori del Cosmari che anche in queste condizioni estreme, quotidianamente esplicano questo servizio così fondamentale per la comunità».