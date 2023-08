Continuano le anteprime per il ventennale di Vita Vita. Il prossimo appuntamento è in programma domani, domenica 13 agosto, alle 21.30, allo spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, dove andrà in scena Hortus conclusus – racconti del chiostro.

Tra racconto e canto, Lucia Tancredi (voce e scritti), Serena Abrami (canto, synth, loop) e Monica Del Carpio (canto, violoncello), evocheranno i ginecei da Oriente a Occidente. Dalle tenebre luminose dei claustri e dei reclusori, da Sherazade a Ildegarda a Dolores Prato, la voce delle donne traccia un percorso di potenza e di individuazione attraverso antichi canti e repertori ancestrali.

Nell’occasione, Serena Abrami riceverà il premio Vita Vita giovane talento ex aequo. Ingresso gratuito. Vita Vita tornerà poi il 17 agosto con il concerto di Paolo Jannacci (biglietti in prevendita su online su Ciaotickets e nei punti vendita del circuito) e la sera del 20 agosto si concluderà con il Gran Finale per le vie del centro.