“Equilibri in movimento”. E’ il titolo del concerto della pianista e compositrice Giuseppina Torre, che si esibirà venerdì alle 21,15 a Cingoli nella sala Verdi del Palazzo Comunale. Un appuntamento dell’ottava edizione della rassegna Cingoli Musica, che vede la direzione artistica di Melissa Mastrolorenzi, ed è organizzata dall’associazione Giuseppe Cerquetelli, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Cingoli e dello sponsor etico Avis Cingoli, il quale ha creduto fortemente in questo progetto. L’esibizione di Giuseppina Torre sarà accompagnata da una coreografia del ballerino Federico Rubisse (della compagnia di danza ungherese “Kecskemet City Ballet”) e sarà dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tematica che merita interesse costante e non soltanto in giorni specifici dell’anno.

«Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Giuseppina Torre – Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre».

Giuseppina Torre è da sempre impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne partecipando a varie iniziative di sensibilizzazione ed esponendosi in prima persona attraverso la sua musica. Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia, e dal precedente disco “Il silenzio delle stelle”.