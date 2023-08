Cingoli, come da tradizione è pronta ad ospitare una lunga settimana di Ferragosto, che quest’anno si protrarrà dal 10 al 16 agosto, nell’incredibile contesto paesaggistico, naturalistico e storico artistico. «Anche quest’anno – ha dichiarato il sindaco Michele Vittori – la Festa di Mezza Estate sul “Balcone delle Marche” sarà ricchissima di eventi e di occasioni di interesse e di divertimento».

Si inizia giovedì 10 agosto nel pomeriggio, con la visita guidata del Borgo, appuntamento della rassegna regionale “Borghi Aperti”, in collaborazione con l’Associazione “Noi Marche”. In serata, alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II, l’attesa data cingolana del San Severino Blues Festival, con il concerto dei Superdownhome, feat Nine Below Zero. Venerdì 11 agosto: nella Sala “G.Verdi” del Palazzo comunale, alle 21.15, l’evento di musica e danza “Equilibri in movimento” (protagonisti la pianista Giuseppina Torre e il ballerino Federico Rubisse). Sabato 12 agosto la tradizionale passeggiata estiva in bicicletta nei boschi di Cingoli, “Pedalata col Lupo”, a cura della Avis Bike Cingoli. Domenica 13 agosto si apre la settimana di Ferragosto alle prime luci del giorno, inizio ore 5.30, sul punto panoramico di Via Balcone delle Marche, con il concerto all’alba dei gruppo vocale Glissando; martedì 15 agosto, nell’ombra dei Viali Valentini la tre giorni dello “Street Food Festival”, l’atteso evento dedicato al connubio tra cibo di strada e musica live.

E la festa di Ferragosto continua con un’altra attesa manifestazione “Calici dal Balcone”. L’evento, promosso dal Comune di Cingoli e dal Comitato Cri di Cingoli e con la collaborazione dell’Associazione italiana sommelier, giunge quest’anno alla sua 10^ edizione. Per l’occasione la manifestazione raddoppia e si svolgerà in due giorni, mercoledì 16 e giovedì 17 agosto. Cantine, attrazioni e spettacoli, ristori con prodotti tipici e genuini, degustazioni di vini con esperti sommelier e di pregiati oli con sapienti ovicoltori, il tutto nel cuore del centro storico cittadino.

Martedì 15 agosto, nella chiesetta di San Girolamo, lungo il Corso cittadino, sarà esposta al pubblico, come da tradizione, la celebre Rosa d’Oro, capolavoro d’arte orafa, dono del cingolano papa Pio VIII alla sua Città. Saranno visitabili in questi giorni di Ferragosto le due esposizioni d’arte, nella “Sala Stemmi” del Palazzo comunale, l’esposizione della celebre “Madonna del Rosario” di Lorenzo Lotto e nello spazio monumentale di S.Spirito, la mostra d’arte contemporanea: “Mark Kostabi. Feelings New York Cingoli”, personale del noto artista statunitense Mark Kostabi. Nella frazione di Avenale dal 11 al 13 agosto la nuova edizione del Concorso Ippico di Avenale, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’equitazione.