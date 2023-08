Il Camerino Festival chiude la sua 37^ edizione con un doppio appuntamento. Sabato alle 21.30, appuntamento alla Accademia della Musica Abf Corelli, questa volta con il clarinettista Gabriele Mirabassi e il fisarmonicista Simone Zanchini. I due virtuosi, noti alla scena musicale internazionale, si uniscono per creare un duo trasversale che spazia dal jazz alla musica classica. Il clarinettista Mirabassi e il fisarmonicista Zanchini improvvisano in modo estemporaneo con grande inter-play comunicativo, alternando composizioni originali a celebri standard del repertorio latino-americano. Grande forza e suono di un solista del calibro di Gabriele Mirabassi, da più di trent’anni al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, sostenuto dal magma sonoro e creativo di Simone Zanchini, considerato uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale. La trasversalità musicale che contraddistingue entrambi permette loro di esprimersi con facilità da sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica. In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno che si esprime nello stile compositivo di entrambi.

Sempre sabato ma alle 18 i due artisti incontreranno gli studenti dell’Università di Camerino e gli allievi dell’Istituto Musicale Nelio Biondi presso l’Accademia “F. Corelli” per il secondo degli appuntamenti aperti dedicati all’incontro con artisti di fama mondiale e all’approfondimento della propria conoscenza dell’arte e della musica. A chiudere la rassegna poi lunedì 14 agosto alle 21.30 alla Rocca Borgesca l’orchestra di fiati Città di Camerino diretta dal maestro Vincenzo Correnti che torna al Camerino Festival dopo il successo della passata edizione con un nuovo progetto dedicato alla canzone italiana. L’orchestra si è esibita in diverse occasioni sia a livello locale che internazionale e collabora con solisti di fama internazionale e recentemente si è esibita al Senato della Repubblica e allo Sferisterio di Macerata accompagnando artisti come Andrea Bocelli e Giovanni Caccamo. Nelle giornate di giovedì e venerdì agosto si terranno i concerti ad ingresso gratuito degli allievi “ABF Masterclass di Musica da Camera”, giovedì alle 19 alla Rocca Borgesca e venerdì alle 21,30 all’Accademia della Musica ABF F. Corelli.