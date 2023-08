Domani sera unica tappa italiana a San Severino dello show dell’artista Mafalda Minnozzi “A Napoli, porto dell’anima”. La straordinaria interprete della musica di casa nostra, cresciuta in città ma poi volata con la sua brillantissima carriera in Brasile, Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Racconterà la Napoli del mondo con le sue melodie, le sue armonie, le sue storie d’amore e di passione che parlano al cuore della gente perché espressione di colori, suoni e ritmi che superano ogni barriera linguistica. Il concerto, in programma a partire dalle 21,15 nella cornice di piazzale degli Smeducci, a Castello al Monte, sarà un appassionante viaggio alla scoperta della canzone popolare napoletana: dalle villanelle con sapore di madrigale alla ritmica battente della tarantella fino alla poesia delle sue serenate. Intimo e leggero, drammatico e nostalgico ma anche divertente ed ironico, il repertorio dello show proporrà temi immortali con originali arrangiamenti jazzistici e una coinvolgente interpretazione vocale che esalterà la tradizione e l’identità musicale di Napoli, apprezzata in tutto il mondo. Sul palco dello show tutto settempedano, promosso dal Comune e dalla Pro Loco di San Severino Marche, Mafalda sarà accompagnata da Paul Ricci ed Antonino De Luca.