Il corpo senza vita di un 66enne è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione in un condominio di via Albo Damiani, in pieno centro storico a Tolentino.

E’ successo poco dopo le 17 quando i vicini di casa hanno chiamato la polizia locale visto il forte odore proveniente dall’appartamento del 66enne, che viveva da solo. Gli agenti intervenuti sul posto hanno allertato gli operatore dell’emergenza e i vigili del fuoco, che hanno forzato il portone e rinvenuto il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i carabinieri e la scientifica. Arrivato anche il medico legale Antonio Tombolini.

