«Sono in via di completamento i lavori che interessano la stazione di Tolentino propedeutici all’elettrificazione della linea Civitanova-Albacina, lavori che velocizzeranno gli itinerari di arrivo e partenza della stazione consentendo una riduzione dei tempi negli incroci e precedenze tra treni».

A riferirlo è il sindaco Mauro Sclavi, che nei giorni scorsi ha effettuato alcuni sopralluoghi sia diurni che notturni per controllare che tutto stia avanzando secondo tempi e modi prestabiliti. «Le lavorazioni consistono nella costruzione di nuovi binari mediante l’utilizzo di appositi macchinari, nella posa di nuovi impianti tecnologici e nella realizzazione di muri e marciapiedi a corredo dei menzionati interventi – spiega Sclavi – le attività proseguiranno fino al prossimo 11 agosto interessando fasce diurne e notturne fino alle 2,30 circa per poi essere sospese fino al 21 agosto e successivamente riprese, con lo stesso impegno giornaliero, fino al 26 agosto, giorno in cui la linea riaprirà al traffico commerciale e le attività riprenderanno secondo la normale programmazione annuale».

Proprio per consentire ai lavori di procedere spediti e in sicurezza, Ferrovie dello Stato aveva disposto l’interruzione della circolazione ferroviaria dal 23 luglio al 5 agosto sulla intera linea Civitanova-Albacina e la mobilità garantita da autobus sostitutivi. Dal 6 al 25 agosto, invece, la circolazione ferroviaria sarà riattivata tra Civitanova e Macerata e gli autobus sostitutivi assicureranno la prosecuzione del viaggio verso Albacina.