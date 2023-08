Nella notte delle stelle cadenti, Montecassiano diventa “Il borgo dei desideri” attraverso un viaggio sensoriale nello spazio, con l’osservazione degli astri e alle 20, per chi lo desidera, un’apericena sotto la volta celeste.

Dopo il successo dell’anno scorso, infatti, anche quest’anno quella di San Lorenzo (giovedì 10 agosto) sarà una notte magica dove con l’aiuto di esperti si potrà osservare le stelle, conoscere meglio l’universo ed esprimere i propri desideri. Con la collaborazione di Pro Loco ed Ufficio turistico è stato elaborato un ricco programma per la serata: alle 18 sarà possibile visitare gratuitamente il borgo, poi dalle 20 nel piazzale della Clarisse ci sarà un aperitivo-cena (su prenotazione: 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini), mentre dalle 20,30, ogni mezz’ora, sarà possibile partecipare ad un viaggio sensoriale nello spazio (su prenotazione, prezzo 2,50 euro, gratis sotto i 4 anni) curato dalla divulgatrice scientifica Molisella Lattanzi, direttrice della rivista Coelum Astronomia e del festival di astronomia Galassica. In circa 20 minuti Lattanzi condurrà adulti e bambini alla scoperta dell’universo e dei suoi pianeti non tanto e non solo con la vista, ma amplificando gli altri sensi. È così che, restando fermi nel suggestivo borgo dei desideri, si potrà effettuare un viaggio sentendo l’odore, ascoltando i rumori e percependo gusto e composizione dei pianeti già catturati, grazie alle nuove tecnologie, dalle sonde inviate in esplorazione. La serata proseguirà con l’osservazione (gratuita) delle stelle dal piazzale grazie ai telescopi messi a disposizione dagli astrofili Daniele Principi e Michele Guzzini, ma sarà anche possibile godersi la serata gustando cocktail e drink.

E poi i desideri: una via illuminata sul piazzale condurrà all’interno di uno spazio al chiuso dove chi vorrà potrà lasciare il proprio desiderio (affidandolo a un biglietto dove potrà scrivere anche il proprio nome e l’indirizzo mail) in un vero pozzo illuminato e decorato. I tre desideri degli adulti e i tre dei bambini più “coinvolgenti” saranno pubblicati ai primi di settembre su alcune testate giornalistiche marchigiane.

“Il Borgo dei desideri” è solo l’ultima attività, in ordine temporale, dedicata a residenti e turisti che si inserisce in un ricchissimo programma estivo reso possibile grazie alla preziosa collaborazione che l’amministrazione ha stretto con la Pro Loco in primis e con le numerose associazioni locali, ognuna delle quali, con la propria unicità e le proprie idee contribuisce a soddisfare molteplici interessi e passioni. Per le prenotazioni (per l’aperitivo e per il viaggio sensoriale nello spazio) o semplicemente per avere maggiori informazioni sono disponibili i numeri dell’Ufficio turistico 0733 290483 e 320 7404643.