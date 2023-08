I 20 anni di Vita Vita iniziano con un salto nel passato con il taglio del nastro della mostra antologica fotografica che celebra i due decenni del festival. L’esposizione, allo spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta rende omaggio alla manifestazione raccogliendo in cento scatti i volti e i personaggi che hanno animato la rassegna d’arte vivente.

Ma sono 300 le foto raccolte e confluite in una pubblicazione, che è stata donata ai presenti all’inaugurazione. Un vernissage sui generis aperto con il poeta Umberto Piersanti e proseguito tra incursioni nel canto e nella letteratura, fino al ricordo di Luigi Ciucci, con un intervento di teatro di Ena Giuggioloni e Vanessa Spernanzoni, sotto lo scatto che ritrae l’amato attore e regista civitanovese. «L’amico Sergio Carlacchiani, ideatore e anima della rassegna, è una sorpresa continua – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – come una sorpresa è sempre Vita Vita».

La presidente dell’azienda Teatri Maria Luce Centioni ha quindi sottolineato l’importanza di questo festival «per una città vivace e allegra come la nostra» ricordando che per il ventennale saranno messi in piedi vari appuntamenti. Quest’anno, infatti, VitaVita avrà diverse anteprime in programma con 4 date, prima della kermesse finale per le vie del centro città, la sera di domenica 20 agosto. Tra queste, giovedì 17 agosto, alle 21.30 al teatro Annibal Caro, il concerto di Paolo Jannacci che ricorderà il padre nel decennale della sua scomparsa, attraverso i suoi migliori successi, e proporrà poi le proprie premiate canzoni. Per il concerto i biglietti sono già disponibili su Ciaotickets.