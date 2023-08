La musica del violino che accompagnano i movimenti di un corpo che danza, mentre sorge un nuovo giorno. Sarà un’alba di Ferragosto poetica e all’insegna della suggestione quella che l’associazione Controcomunicazione con Gianluca Crocetti ha pensato per la mattina del 14 agosto. La spiaggia dello stabilimento balneare Madeira, sul lungomare sud, si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere “Viva la Vida”.

L’appuntamento, che ha il patrocinio del comune e della regione costringerà i civitanovesi a mettere la sveglia alle 5 del mattino: è questo l’orario in cui il violinista Valentino Alessandrini, compositore e produttore marchigiano di 29 anni accompagnerà tutti i presenti in una performance affascinante, tra passato e presente attraverso le colonne sonore più famose e i brani musicali più amati di ogni tempo. Con lui anche la magica performance di danza di Giulia Alvear. Apriranno le danze i ragazzi di Citanò Ballemo. Durante l’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica di Paolo D’Angelo dedicata ai ritratti di albe.

Questa mattina, alla conferenza stampa dell’evento, erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della commissione cultura e turismo Gianluca Crocetti, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il violinista Valentino Alessandrini, i Dj di Citano’ Ballemo nelle persone di Riccardo Gessato e Franco Villa e l’artista fotografo Paolo D’Angelo. «Dopo il sold out con Vittorio Sgarbi ho voluto organizzare un altro grande evento per Civitanova – ha detto Crocetti -. Si tratta di una meravigliosa iniziativa musicale che valorizza la bellezza della città. Ringrazio tutti coloro che insieme a me hanno voluto albe musicali a Civitanova: il titolare del Madeira Mauro Alberti, main sponsor dell’evento, il campione di volley Simon Robertlandy, Martha Zamora, il comune e la regione, gli sponsor Gioielleria Cartechini, la galleria di Tappeti Hamadi e la floricoltura D’Agostino e ovviamente Valentino».

«Sarà senza dubbio un evento di grande richiamo – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Civitanova ed i tanti turisti potranno vivere un’alba musicale davvero unica che anticipa il Ferragosto, un giorno molto atteso da tutti, anche per lo spettacolo pirotecnico. Ringrazio quindi Crocetti per le sue idee e per quanto sta facendo per Civitanova, il violinista Valentino che già conosciamo, lo stabilimento Madeira e tutti coloro che si impegnano e lavorano per far crescere la nostra città». «La Regione è ben lieta di patrocinare eventi culturali come questo – ha detto Borroni – perché è nostro obiettivo farli diventare un volano turistico per il nostro territorio. Lavoriamo, quindi, per costruire una solida filiera culturale e turistica made in Marche mettendo in rete tutto ciò che di bello caratterizza la nostra regione, dagli eventi agli splendidi borghi». Presente anche il violinista che già si era reso protagonista di un’alba al porto suonando Viva la vida dei Coldplay: «E’ un grande piacere poter portare qui a Civitanova il mio progetto musicale “Violin Covers” – ha detto Alessandrini –. Un progetto che comprende i più grandi successi della musica arrangiati e suonati da me al violino. Spazierò dalla musica classica e moderna fino alla musica del grande maestro Ennio Morricone».