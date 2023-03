L'IDEA del presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti che ha inaugurato con il violinista Valentino Alessandrini le "Albe musicali civitanovesi": «Ho voluto lanciare un nuovo format, come una cartolina che lancia a livello mediatico la nostra città nei social italiani e mondiali»

Vestito di bianco con un violino in mano che dagli scogli intonava le indimenticabili note di Viva la vida dei Coldplay. Al sorgere del sole. Era iniziata così la domenica mattina a Civitanova e si scopre oggi che quell’incursione poetica, che non era sfuggita agli assidui frequentatori mattutini del porto, in realtà era organizzata e preparata come una cartolina d’arte e di bellezza.

L’idea è del presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti che ha inaugurato con il violinista Valentino Alessandrini le “Albe musicali civitanovesi”: «Ho voluto lanciare un nuovo format che ritengo possa essere accolto favorevolmente dal pubblico – ha detto Crocetti – E’ un inno al giorno che nasce e alla bellezza della nostra città. Quasi una cartolina da Civitanova, stavolta dal porto, che lancia a livello mediatico la nostra città nei social italiani e mondiali.

La prima puntata domenica scorsa è stata una sorta di spot per una futura rassegna. Valentino Alessandrini è un giovane violinista, compositore e produttore marchigiano di 29 anni diplomato in violino presso il conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha collaborato con varie e affermate orchestre come la “Birmingham Conservatoire Symphony Orchestra”, “Orchester der Tiroler Festspiele Erl” Austria, l’orchestra sinfonica dell’Europa Unita, l’orchestra “Filarmonica Marchigiana” (Form), “Orchestra Gioachino Rossini”, e tante altre.