Corridonia protagonista in Germania al “Kaltenberger Ritterturnier”, uno dei più grandi e prestigiosi tornei cavallereschi medievali del mondo. Nel fine settimana appena trascorso, difatti, i musici e sbandieratori dell’Armata di Pentecoste di Monterubbiano, il gruppo di danze orientali Metamorfosi ed il gruppo tamburi Vox Ulmi della Contesa della Margutta di Corridonia hanno preso parte a quello che, più che una festa o una rievocazione, è un vero e proprio tuffo nel Medioevo.

Una full immersion in una diversa dimensione temporale: il castello e l’area circostante si trasformano per l’occasione in un vivace villaggio medievale ed il pubblico si trova così coinvolto in spettacoli di teatro, di danza e musica, tornei cavallereschi, cortei di gruppi storici in costume. Acrobati, cantastorie, giullari, dame, cavalieri, bande musicali, streghe, imbonitori e reali, sfilano per le strade del vasto complesso di Kaltenberg nei propri pittoreschi abiti facendo sfoggio di performance di alto livello tra oggetti di artigianato medievale e mille tentazioni per il palato, nelle botteghe artigiane e delle cantine di ristoro, con prodotti e sapori ispirati al Medioevo.

«I nostri musici, sbandieratori e danzatrici si sono esibiti ogni giorno all’interno del castello e lungo le vie del villaggio medievale di fronte ad un pubblico numeroso, caloroso ed entusiasta – spiega Lara Pierantoni, presidente dell’associazione Contesa della Margutta – senza dubbio, l’esibizione più emozionante è stata quella effettuata nell’imponente arena come spettacolo di apertura dell’evento clou dell’intera manifestazione: il torneo cavalleresco, che si svolge con effetti pirotecnici strepitosi, combattimenti all’ultimo sangue, duelli tra cavalieri armati in sella a indomiti destrieri e molto altro ancora fanno del “Kaltenberger Ritterturnier” un evento tanto apprezzato quanto raro nel suo genere. Ringrazio sentitamente l’Armata di Pentecoste di Monterubbiano per averci coinvolto in questa iniziativa, dandoci così l’opportunità di vivere una esperienza indimenticabile».

La rievocazione storica, considerata la più importante d’Europa, si svolge ad una quarantina di chilometri da Monaco di Baviera, al castello eletto a residenza dal principe Luitpold Prinz Von Bayern. Discendente di Ludwig III, ultimo re di Baviera, fu lui a idearla nel 1980, in occasione dell’800° anniversario della casata dei Wittelsbach.

(Ma. Pa.)