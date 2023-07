Lunedì prossimo al Macsifestival arriva Arianna Porcelli Safonov con lo spettacolo Fiabafobia. Nella piazza Unità d’Italia di Montecassiano per le 21.30 la talentuosa, sarcastica, irriverente, elegante Arianna Porcelli Safonov porterà sul palco uno spettacolo che indaga con ironia e intelligenza sulle fobie che accompagnano la nostra persona. La risata diventa così il linguaggio necessario per entrare in uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale. Uno spettacolo di puro divertimento, un sarcasmo unico, pungente, monologhi irriverenti eseguiti magistralmente dall’artista Safonov. I biglietti (prezzo unico 20 euro + diritti di prevendita) sono acquistabili sui circuiti Ciaotickets e TicketOne online, punti vendita autorizzati e in cassa. Per info e prenotazioni: 392.4450125.