Tornano ad agosto i concerti nel Chiostro, organizzati dall’associazione musicale Pier Alberto Conti con la direzione artistica del maestro Bruno Bizzarri. Nel chiostro di Sant’Agostino, a Civitanova Alta, tre appuntamenti di altissimo profilo artistico presentati oggi nel corso di una conferenza stampa.

Il vicesindaco Claudio Morresi ha spiegato che anche questo anno la «programmazione estiva civitanovese si arricchisce e conferma un evento importante, in un posto particolarmente significativo e di bellezza come il Chiostro San’Agostino. Il cartellone è pure nel 2023 di notevole spessore e porterà a Civitanova Alta il suo pubblico davvero speciale e attento». Agnese Biritognolo, del cda dei Teatri, intervenuta con la direttrice Paola Recchi, ha ricordato come il compito dell’azienda sia quello «di dare lustro e valenza a chi con passione porta cultura, facendo cambiare il volto della città. Oggi “alziamo i calici” e omaggiamo un’iniziativa che ci onora con artisti di notevole talento». Infine il maestro Bruno Bizzarri, con il maestro Emanuele Bizzarri, ha voluto ricordare la sinergia e collaborazione che si è creata con comune e Azienda Teatri, che ha portato la manifestazione ad espandere la propria presenza nella città anche nei periodi festivi. La rassegna si apre lunedì 7 agosto con l’ottetto di fiati dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, ensemble nato all’interno della compagine orchestrale per valorizzare il repertorio scritto per questa formazione. I componenti dell’ensemble hanno all’attivo una lunga carriera in ambito cameristico e hanno vinto importanti concorsi in Italia e all’estero; inoltre, affiancano all’attività come membri stabili dell’orchestra Rossini collaborazioni con prestigiose istituzioni. Il programma della serata civitanovese prevede l’esecuzione della Serenata K388 di Mozart e Ottetto op.103 di Beethoven.

Mercoledì 9 agosto sarà di scena Francesco Di Rosa con l’Ensamble Brancadoro. Considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale, Francesco Di Rosa ricopre attualmente il ruolo di 1° oboe nell’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma e di professore di oboe al conservatorio della Svizzera Italiana. Dal 1994 al 2008 è stato 1° oboe dell’orchestra del teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. In programma musiche da Bach a Mozart ed una incursione, a contrasto, nella contemporaneità con il linguaggio personalissimo delle creazioni di Astor Piazzolla.

Infine, sabato12 agosto, sarà la volta di Daria Parkhomenko, “una protagonista”, come l’ha definita la stampa internazionale dopo aver vinto il primo premio al prestigioso concorso pianistico internazionale G. Enescu a Bucarest, nel 2018. Giovane pianista, tra le più interessanti della sua generazione, è stata vincitrice di premi in oltre 15 concorsi internazionali in Giappone, Germania, Lituania, Italia. Nel concerto civitanovese eseguirà musiche particolarmente rappresentative della espressività tardo romantica di Franck, della freschezza tipica dell’ispirazione popolare nella creatività di Enescu e, infine, si cimenterà nell’esecuzione integrale delle spettacolari Etudes-Tableaux op.39 di Rachmaninov, omaggio al grande virtuoso e compositore russo nei 150° anniversario della nascita.

Prevendita biglietti nel circuito Ciaotickets o ai TdC e ufficio turistico. In caso di maltempo i concerti si terranno al teatro Annibal Caro.