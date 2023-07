Un omaggio sentito al genio della musica cinematografica, Ennio Morricone è quello che si terrà lunedì 31 luglio alle 21 nel cortile dell’istituto musicale Nicola Vaccaj di Tolentino con il concerto dello Stefano Conforti Quartet. Il progetto, intitolato “Around Morricone,” è stato organizzato dall’associazione Musicamdo, in collaborazione con l’Istituto Musicale Vaccaj, la Regione Marche e il Ministero della Cultura.

Sul palco un ensemble di musicisti eccezionali che promette di incantare il pubblico con la loro interpretazione di brani intramontabili tratti dalle celebri colonne sonore composte da Ennio Morricone. Il quartetto è composto da Stefano Conforti ai sassofoni, Alessandro Menichelli al piano, David Padella al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria.

Il concerto offrirà un viaggio emozionante attraverso alcune delle composizioni più iconiche del Maestro Morricone, che hanno accompagnato le scene più indimenticabili di capolavori cinematografici come “Giù la testa,” “C’era una volta in America,” e “C’era una volta il west” di Sergio Leone, “The Mission” di Roland Joffè, “Una pistola per Ringo” di Duccio Tessari, e “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore. Le celebri melodie saranno presentate al pubblico con arrangiamenti originali, rivisitate in chiave jazzistica e affiancate da suggestive clip tratte dai film stessi.

Ennio Morricone, considerato uno dei più grandi compositori di musica da film di tutti i tempi, ha ricevuto il prestigioso Premio Oscar alla Carriera e ha arricchito il mondo della musica con oltre 500 colonne sonore, sinfonie e piccole opere. Questa serata di omaggio è un riconoscimento all’eredità immortale di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e del cinema.

La biglietteria aprirà alle 20,30 direttamente nella location del concerto. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero: 3333667943.