Torna con la seconda edizione “Music, beer & food”, evento organizzato dalla Pro Loco di Casette Verdini con il patrocinio del Comune di Pollenza. La manifestazione si terrà nell’area verde di via Luciani (vicino ai nuovi campi da padel).

Si inizia domani (27 luglio) alle 21,15 con il concerto degli Spaghetti a Detroit, band originaria di Porto Sant’Elpidio ormai molto rinomata in zona grazie alla lunga esperienza nell’ambito delle cover dei grandi artisti italiani. Si prosegue venerdì con la musica del dj, speaker e producer di Recanati Nicola Pigini, il cui indubbio talento l’ha portato a calcare il palco del Jova Beach Party e del Giro d’Italia. Sabato gran finale con il coinvolgente spettacolo musicale dei Folkappanka Bifolk Band. Per tutte e tre le serate gli after show saranno curati da Luca Voice Dj e Gianmarco Angeletti.

Il punto di ristoro aprirà alle 20 con specialità gastronomiche e tanta buona birra e anche un simulatore Formula 1 per aggiungere un po’ di adrenalina. Tre serate all’insegna del divertimento.