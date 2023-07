La 37esima edizione del Camerino Festival continua a regalare emozioni ospitando grandi nomi della musica internazionale. Dopo Birkin Tree, Musica Nuda e Sergio Cammariere, è la volta di un duo talentuosissimo quello composto da Francesca Dego e Francesca Leonardi.

Venerdì 28 luglio alle 21,30 all’Accademia della Musica di Camerino ABF “F. Corelli” spazio a due grandi musiciste per un concerto d’atmosfera e prestigio. Il duo lavora assieme da quindici anni e proprio il loro incredibile affiatamento è la cifra che riesce ad impreziosire l’alchimia musicale fatta di classe, tecnica e stile.

Francesca Dego, tra le giovani violiniste più richieste sulla scena musicale internazionale, ha tenuto un lungo tour in Giappone con la NHK Symphony diretta da Fabio Luisi e si è esibita con molte altre importanti orchestre come l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la BBC Symphony, la Hallé e l’Orchestra Verdi di Milano. Rinomata musicista da camera e direttrice artistica del Gravedona Chamber Music Festival, ha suonato con diversi musicisti di fama internazionale e si è dedicata anche alla nuova musica, lavorando con compositori come Michael Nyman, Carlo Boccadoro e Nicola Campogrande. Vive a Londra e suona un violino Francesco Ruggeri del 1697.

Con lei a dividersi il palco, Francesca Leonardi, la prima pianista italiana a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon, conosciuta per la sua musicalità pura e affascinante e la sua tecnica impeccabile, secondo Salvatore Accardo. Leonardi si è esibita in prestigiosi festival e sale da concerto in tutto il mondo, tra cui la Royal Albert Hall di Londra e l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ha vinto 14 primi premi in concorsi nazionali e internazionali di pianoforte e si è esibita come solista con numerose orchestre.

Si prosegue poi domenica 30 luglio alle 21.30 presso la Basilica di San Venanzio quando si esibirà la Cappella Musicale del Duomo di Camerino diretta dal M° Luciano Feliciani con l’ensemble di archi, pianoforte e percussioni. Il coro, che ha una lunga storia alle spalle, si esibisce in Italia e all’estero in concerti e liturgie, eseguendo opere di diversi compositori importanti. Ha ricevuto numerosi premi e ha avuto l’onore di cantare per Papa Giovanni Paolo II. I prossimi appuntamenti: Barbican Quartet (7 agosto), Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini (12 agosto) e l’Orchestra di Fiati Città di Camerino (14 agosto).