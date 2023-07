di Francesca Marsili

«Alcuni condizionatori del villaggio container non funzionano e il Comune oltre a non ricaricarli non permette ai cittadini che ci vivono di farlo a proprie spese. L’ambiente, dove ci sono anche bambini, è invivibile. E’ disumano, disonorevole per chi amministra». A denunciare la situazione è l’ex sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, dopo aver raccolto lo sfogo dei residenti nell’area container che lamentano temperature insopportabili. Sbotta, e dopo un anno di silenzio critica aspramente l’operato della nuova amministrazione del sindaco Mauro Sclavi che intende rivedere le assegnazioni degli appartamenti in sostituzione alle Sae e anticipa: «Non toccate le assegnazioni agli altri aventi diritto fatte dalla nostra amministrazione o vi porteremo in tribunale».

L’aria, attorno al villaggio container si fa sempre più rovente, non solo osservando la colonnina di mercurio. E l’ex sindaco parte proprio dai disagi in corso nell’area da lui realizzata nel 2017 per dare un alloggio temporaneo a a chi aveva perso la casa a causa del sisma, ma a anche a chi vive un disagio sociale, per puntare il dito contro l’amministrazione Sclavi, soprattutto verso l’assessore alla Ricostruzione Flavia Giombetti che l’area container l’ha sempre contestata e, dopo la sua elezione, smantellata.

«Tra i tanti amministratori fuori luogo, parlando di disagio e container, me ne balza in mente uno in particolare: l’assessore Giombetti, che durante i miei mandati ha fatto una acerrima quanto irresponsabile opposizione su argomenti complessi e delicati come il post sisma con tutte le immani difficoltà, definendo lager l’area container e disumane le condizioni degli stessi ospiti. Ospiti – prosegue – che ieri avevano noi che gli vivevamo vicino conoscendone meccanismi e regole, in ottemperanza ai nostri doveri di amministratori seri, responsabili, organizzati e soprattutto umani. Oggi la salvatrice Giombetti è diventata in realtà la prima persecutrice di quegli ospiti ai quali ha inferto ogni delusione possibile – aggiunge senza mezzi termini -, non ultima quella di consegnare una raccomandata a mano in cui si minaccia di togliere le assegnazioni degli appartamenti che noi, su criteri obiettivi e sulla scorta delle azioni mirate poste in essere dai Servizi sociali, dalla segreteria al Patrimonio, nel pieno rispetto delle leggi, avevamo fatto». Secondo l’ex sindaco quindi, con l’operato dell’assessore alla Ricostruzione: «Nessun miglioramento per la gente povera ed in difficoltà, ma peggioramenti indicibili, e follia cieca come il divieto di riparare i condizionatori a proprie spese, con le temperature disumane».

Un’azione, quella di rivedere le assegnazioni degli appartamenti realizzati in sostituzione alle Sae posta in essere dal nuovo governo cittadino, che Pezzanesi definisce «inaccettabile quanto vergognosa. Vogliono far saltare in aria le assegnazioni dei circa 200 appartamenti costruiti e costruendi dopo che le stesse sono state fatte nel rispetto più pieno delle disposizioni governative». Pezzanesi rivendica la sua azione di governo cittadino messa in campo dal 2012 al 2022, fino allo scadere del suo secondo mandato, sicuro e fiero del suo operato, e lo mette a paragone con quello della nuova amministrazione Sclavi che ha appena compiuto un anno di vita e afferma: «I documenti in nostro possesso parlano chiaro, come chiara ed umana è stata sempre la nostra azione amministrativa a tutela della gente, delle famiglie, delle imprese, dei giovani, della scuola, della sanità, dei meno fortunati e dei più deboli, non perdendo di vista mai un istante la crescita infrastrutturale di Tolentino con i circa 350 milioni di euro di opere da fare già finanziate che dopo un anno di folle amministrazione della giunta Sclavi, sindaco esperto a suo dire di tutto al mondo, ma di poco più di niente nella realtà amministrativa di un ente pubblico – commenta sarcastico – rischiano di essere perdute o stravolte nella loro concezione originaria perdendo efficacia temporale e strutturale». Senza peli sulla lingua come sempre è nel suo stile, critica ferocemente l’attuale Amministrazione che secondo l’ex sindaco si distingue per fare l’esatto contrario di quanto da lui fatto nel decennio precedente «arrecando sino qui danni enormi alla città, al futuro delle nuove generazioni e riuscendo a far comprendere la reale ed abnorme diversità tra le due». Pezzanesi, che dopo un anno di silenzio vuota il sacco su ciò che pensa del nuovo governo di Tolentino, conclude con un avvertimento: «Non toccate le assegnazioni degli appartamenti fatte dalla nostra amministrazione agli altri aventi diritto, sviluppate e decise nel rispetto più ampio delle normative vigenti. In caso contrario, per tutelare gli aventi diritto, vi porteremo tutti in Tribunale: politici, responsabili di Servizio comunali, Segretari generali e chiunque possa aver dato il proprio contributo su questa vicenda importantissima vitale per il futuro delle famiglie, che i signori distruttori amministrativi attuali vorrebbero portare a termine».