Auto elettrica prende fuoco, i vigili del fuoco la spengono con liquido schiumogeno e la mettono in sicurezza in un piazzale.

L’intervento questa mattina alle 6,45 circa a Treia in contrada Chiaravalle per l’incendio dell’autovettura full-elettric. Al momento non c’è una tecnica completamente efficace per lo spegnimento delle auto elettriche. Le batterie infatti, una volta spente, tendono a riaccendersi. Di conseguenza i vigili del fuoco sono stati impegnati per ore. In seguito la vettura è stata spostata al centro di un piazzale per motivi di sicurezza. Lì sarà sorvegliato. Non si segnalano persone coinvolte.

Presenti sul posto anche i carabinieri. Nessuno è stato coinvolto.