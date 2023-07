Fervono i preparativi ed aumenta l’attesa per il grande ritorno del Mind Festival di Montecosaro Scalo.

Il festival in programma al Campo Sportivo Mariotti, con le tante novità di quest’anno tra cui il comedy stage, avrà luogo dal 27 al 30 luglio e vedrà come ospiti artisti di fama nazionale ed internazionale come: Paul Van Dyk, Lo Stato Sociale, Cosmo, La Sad, Rancore, Giuse The Lizia, Ruggero de i Timidi ed il civitanovese Still Charles.

Nell’attesa, domenica 23 luglio il Mind Festival farà tappa a Civitanova, per un launch party che anticiperà il festival, nello stabilimento balneare La Croce del Sud ad ingresso libero.

Una giornata come sempre all’insegna della musica che prenderà il via alle 17 con musica live, dj set, e la possibilità di acquistare in loco biglietti e abbonamenti salta-fila (ingresso dedicato) per il festival della settimana successiva che permetteranno di accedere evitando code per l’acquisto cassa.

I costi dei biglietti saranno 5euro+ prevendita e gli abbonamenti per i 4 giorni 15 euro + diritto di prevendita.

Ma l’attrazione principale dell’evento sarà il concerto serale, alle 22, che vedrà sul palco i Meganoidi: una band italiana di rock alternativo che ha fatto la storia della musica italiana negli anni ’90. Il loro sound innovativo e la loro attitudine ribelle hanno conquistato il pubblico italiano e internazionale, rendendoli un’icona del rock. Con brani come “Supereroi Vs Municipale” e “Zeta Reticoli” la band genovese si è fatta conoscere al grande pubblico ed hanno fatto cantare intere generazioni.

Nel corso della giornata si esibiranno inoltre Dj Morò, Manleva, Filippo Podernini per una grande festa aspettando uno dei festival più importanti dell’estate marchigiana.

(Articolo promoredazionale)