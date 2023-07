Si rovescia camion con cestello, operaio trasportato a Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto a Matelica poco prima delle 14 di oggi pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, in quel momento un operaio di 44 anni, marocchino, dipendente di una azienda edile, si trovava al lavoro su di un cestello quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato.

La piattaforma su cui si trovava l’operaio è caduta e il 44enne è rimasto ferito (per fortuna il cestello sarebbe caduto lentamente e non di schianto, secondo le prime informazioni). Sul posto è intervenuto il 118. Il 44enne, cosciente quando sono arrivati i soccorsi, è stato poi caricato sull’eliambulanza, nel frattempo intervenuta sul posto, e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.



(redazione CM)