Allenatore sotto accusa per detenzione di materiale pedopornografico: condannato a due anni con rito abbreviato. La sentenza oggi dal gup del tribunale di Ancona. L’uomo, 55 anni, di Tolentino, era stato arrestato in seguito alle indagini condotte dalla Polizia postale di Ancona con il coordinamento della procura distrettuale. Video e foto di minorenni scambiati via Telegram all’interno di chat, è così che l’allenatore di Tolentino avrebbe ottenuto circa 31mila file che gli sono stati trovati su computer e cellulare.

Si tratta di foto e video di minori in atteggiamenti osceni. Oggi si è svolto il processo con rito abbreviato, l’accusa ha chiesto la condanna a 2 anni e sei mesi per l’imputato, difeso dall’avvocato Luciano Pacioni. Il giudice Francesca De Palma ha decido una pena di 2 anni per il 55enne. Nel corso del processo è stata svolta una perizia e l’uomo è stato ritenuto capace di intendere e volere. La vicenda dell’allenatore era esplosa lo scorso novembre quando la polizia lo aveva arrestato con un blitz all’alba. Erano anche stati sequestrati hard disc e il cellulare dell’uomo che fino a quel giorno era stato un insospettabile, sposato, padre, e stimato sul lavoro.

(Gian. Gin.)