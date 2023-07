È iniziata lunedì 10 luglio la programmazione del cinema all’aperto a Cingoli: otto appuntamenti che si ripetono i lunedì di luglio ed agosto, alle 21.30, all’interno dello spazio denominato Hortus meditationis della biblioteca comunale Ascariana. Il cartellone, organizzato e ideato dal Comune in collaborazione con Il Circolo Cittadino di Cingoli – Cinema Teatro Farnese e la locale Pro Loco, prevede una diversificata offerta, adatta ad un pubblico vario, da quello dei bambini e ragazzi, a quello delle famiglie, con generi tra loro diversi, dal film di animazione, avventura e drammatico, al genere classico della commedia romantica, fino al musical. In calendario otto serate di cinema all’aperto con film usciti recentemente (dalla fine del 2022 ad aprile 2023): 17 luglio, Belle & Sebastien: Next Generation; 24 luglio, Air – La storia del grande salto; 31 luglio, Tre di troppo; 7 agosto, Mummie – A spasso nel tempo; 14 agosto, Me contro Te Il Film 4 – Missione Giungla; 21 agosto, Whitney – Una voce diventata leggenda (I Wanna Dance with Somebody). Chiude la programmazione il film di lunedì 28 agosto, I tre moschettieri – D’Artagnan. Ingresso 5 euro, ridotto 3.