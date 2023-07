di Andrea Cesca

Il professor Fiorenzo Pettinari, laurea in Scienze motorie, va in pensione. Una vita tra scuola e sport, tanti impegni ed incarichi in questo lungo cammino, già docente di Metodologia e didattica della tecnica calcistica all’Isef di Urbino, componente del Comitato provinciale e regionale della Figc, in qualità di responsabile dell’attività di base e formatore scolastico. Da allenatore nel suo palmares, tra l’altro, spicca la vittoria del campionato nazionale Allievi professionisti di serie C, ottenuta nel 1999 con la Maceratese, nel famoso stadio Cibali di Catania, il primo scudetto di una squadra marchigiana nel settore Giovanile. Diversi attestati e riconoscimenti tra cui la Fiaccola di bronzo dal Coni, ma soprattutto la stima per dedizione e passione verso i giovani nelle varie società dove ha allenato. Lungo il percorso, molti incontri e conoscenze importanti, come non ricordare l’amicizia con Giovanni Trapattoni, decano degli allenatori italiani.

Negli ultimi 13 anni, insegnante all’Ipsia “Corridoni” di Corridonia, la sua città, dove ha messo a disposizione capacità ed esperienza soprattutto nelle iniziative di cultura sportiva, tra cui diverse edizioni di “Educare SportivaMente”, progetto che ha fatto arrivare a scuola personaggi di spessore, uno su tutti l’ex calciatore della nazionale Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona. Sempre in prima fila nelle iniziative che avessero portato benefici d’immagine all’Istituto, coinvolgendo spesso le sedi distaccate di Macerata e Civitanova. Ricordiamo nelle varie occasioni, la grinta e caparbietà di mister Fabrizio Castori, la simpatia di Aldo Mancini, padre del ct Roberto, l’ex arbitro di serie A Oberdan Pantana. Infine la Coppa del Mondo di Paraciclismo nel 2019, una vera impresa, forse la più faticosa, che ha coinvolto l’Ipsia per diversi mesi, tanti sono stati i ragazzi e i docenti impegnati nelle svariate operazioni, basti pensare agli oltre 100 studenti della sfilata inaugurale.

Da libro Cuore l’accoglienza al campione del mondo di ciclismo paralimpico Giorgio Farroni, le emozioni vissute con l’olimpionico Alex Zanardi, al quale Pettinari, attraverso il blog della scuola, ha dedicato un accorato articolo nel giugno del 2020, dopo il tremendo incidente avvenuto in Toscana. «Molte cose si fanno per passione, aver ricevuto interesse sull’organizzazione e richieste di partecipazione da altre scuole e dai giornalisti per gli eventi dell’Ipsia, ecco, questo mi ha reso molto orgoglioso. Un grazie di cuore va ai ragazzi, a colleghe e colleghi e personale scolastico, a chi ha condiviso con la propria disponibilità tutte le fatiche, con senso di appartenenza, in gruppo si ottengono tanti risultati». E ora che farai ? «Beh ora non ci fermiamo, per restare in tema, mi dedico alla scuola di tecnica calcistica, Soccer Goal, già operativa».