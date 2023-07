Verrà ripristinata domani 14 luglio l’uscita Civitanova Ovest della strada statale 77. La chiusura da lunedì scorso dello svincolo che porta all’A14, ha provocato lunghe file e disagi alla circolazione stradale con intasamenti negli orari di punta e ripercussioni su tutta la viabilità cittadina. Domani nel pomeriggio al termine dei lavori dell’Anas il casello sarà riaperto.

Il semaforo di Santa Maria Apparente resterà lampeggiante fino all’ avvenuta riapertura per agevolare il transito sulla strada provinciale maceratese e in via Pellico. A comunicarlo la comandante della polizia municipale Daniela Cammertoni che aggiunge anche il superamento della criticità in via del Casone dove il cantiere aperto per lavori di metanizzazione si è spostato in via Marchetti pertanto non vi saranno più interruzioni.

(foto De Marco)