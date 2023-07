«Leggiamo ogni giorno notizie di incidenti stradali, spesso anche gravi. Sono preoccupato in primis come cittadino, per le vittime e le loro famiglie. A nome degli imprenditori, poi, devo sottolineare quanto gli incidenti, le lunghe code dovute a cantieri, restringimenti di carreggiata e passaggi a livello, gravino pesantemente sul mondo produttivo».

Il presidente di Cna Civitanova Carlo D’Angelo denuncia la forte criticità dei principali sistemi viari nella nostra provincia. Proprio l’altro giorno a Civitanova gli automobilisti hanno vissuto una mattinata di passione per via dei lavori in superstrada e di un’auto bloccata tra le sbarre del passaggio a livello in via del Casone. E ieri si è ripetuta più o meno la stessa scena, anche senza auto bloccata tra i binari.

La riflessione proposta dal vertice Cna parte da lontano: «Solo negli ultimi 20 anni il numero delle auto circolanti in Italia è cresciuto di ben 7 milioni di veicoli; oggi il 93% delle famiglie italiane ha almeno veicolo a motore. Il problema è che le strade invece sono, in larga parte, le stesse del secolo scorso. La conseguenza di questa discrasia è che gli italiani trascorrono in coda come minimo 37 ore all’anno». I dati sono della Commissione europea che pone l’Italia sul podio dei Paesi con maggior traffico, aggiungendo una media del 24% del tempo in più per un percorso rispetto a quello previsto in assenza di congestione.

«Porto un esempio su tutti – prosegue l’imprenditore civitanovese – i passaggi a livello all’ingresso delle città e addirittura lungo la Statale adriatica; l’unico su tutta l’arteria longitudinale lo abbiamo a Civitanova». Immagini che riportano all’Italia post bellica, con pochissime vetture pazientemente in coda in attesa del passaggio della littorina: «Di quel mondo sono rimasti solo i binari a raso con la differenza che oggi le auto sono centuplicate. Gli interventi per porvi rimedio non sono più rinviabili».

D’Angelo sottolinea quindi l’impatto economico dello stare fermi in coda sulle imprese: «Per noi imprenditori il tempo è denaro. In tempi difficili come questi, con risultati economici sempre più in bilico, con alti costi dei carburanti, non ci possiamo permettere costi aggiuntivi dovuti ai ritardi di consegna o rallentamenti della produzione perché aspettiamo l’arrivo delle materie prime o dei semilavorati». La soluzione, secondo il presidente Cna Civitanova, non è immediata ma occorre avviare al più presto una adeguata progettazione: «L’attuale disponibilità di risorse pubbliche dovrebbe essere una occasione per ripensare alla mobilità in modo sostenibile. Oggi occorre lavorare avendo una visione delle città nell’immediato futuro, con strade e attraversamenti a basso impatto ambientale, più efficienti e sicure. Per questo, non credo siano utili microfinanziamenti sparsi a pioggia ma sia necessaria una pianificazione su area vasta coordinata da una governance centralizzata che tenga conto delle necessità di tutte le parti sociali».