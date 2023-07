Lavori lungo la superstrada, chiude uno svicolo della superstrada. Lo fa sapere l’Anasl. Nell’ambito del programma di manutenzione “Della Val di Chienti” – spiega la società – da lunedì 10 luglio saranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione sulle rampe dello svincolo “Autostrada/Civitanova Ovest”. Per consentire lo svolgimento dei lavori, lo svincolo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Le deviazioni saranno indicate sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 14 luglio».