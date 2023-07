Lavori in superstrada, passaggio a livello bloccato con una macchina tra le sbarre e il traffico va in tilt. E’ successo stamattina a Civitanova, dove tra le 8 e le 10 la viabilità è rimasta quasi completamente bloccata.

Da una parte infatti sono iniziati gli annunciati lavori all’uscita della superstrada Civitanova ovest/A14 (l’Anas ha detto che l’intervento terminerà il 14), con gli automobilisti che per andare al lavoro hanno scelto le strade interne alla città. E già queste si sono parecchio intasate tra passaggi a livello e altri lavori. Poi in via del Casone una ragazza è rimasta bloccata con l’auto tra le sbarre del passaggio a livello e così il traffico è andato letteralmente in tilt. Per raggiungere la zona industriale si sono formate code chilometriche e c’è chi ha impiegato anche un’ora per raggiungere il posto di lavoro.